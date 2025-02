Ghisolfi ci prova per il terzino: assalto a Salah-Eddine nelle ultime ore di mercato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo aver ceduto Zalewski e Dahl, Ranieri è stato chiaro: alla Roma serve anche un terzino sinistro da aggiungere in rosa. Il tempo stringe, ma Ghisolfi è al lavoro per provarlo ad accontentare prima della mezzanotte di oggi, termine ultimo per concludere gli affari.

Il profilo individuato dal ds è Anass Salah-Eddine, terzino sinistro olandese classe 2002, in forza al Twente. I giallorossi, scrive Gianluca Di Marzio, potrebbero presentare un’offerta al giocatore nella mattina di oggi, ultimo giorno di calciomercato. Resta da capire se il club olandese la riterrà adeguata.

Salah-Eddine, 23 anni, in questa stagione ha collezionato 18 presenze in Eredivisie e 8 in Europa League: per lui 2 gol e 4 assist. Il Twente non vorrebbe privarsene a stagione in corso, per la Roma non sarà facile convincere gli olandesi a lasciar andare un titolare della squadra.