CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 3 febbraio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – NELSSON E’ ATTERRATO A ROMA – Victor Nelsson (26) è appena atterrato a Fiumicino. Il difensore danese arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 10:00 – BIRAGHI A UN PASSO DAL TORO – Cristiano Biraghi (32) è a un passo dal Torino. Il terzino sinistro della Fiorentina era stato accostato anche alla Roma, alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra.

Ore 9:40 – TENTATIVO PER SALAH-ADDINE – La Roma sta provando a convincere il Twente a cedere Salah-Addine (23), terzino sinistro olandese, ma la missione non è semplice: il club non vorrebbe privarsi di lui a gennaio.

Ore 9:30 – DAHL, IL BENFICA E’ IN PRESSING – Samuel Dahl (21) spinge per lasciare la Roma: su di lui c’è il Benfica. Ghisolfi però, prima di dare il via libera, vorrebbe tutelarsi con l’arrivo di un altro terzino sinistro.

Ore 8:50 – FATTA PER NELSSON – La Roma ha chiuso l’accordo con il Galatasaray per il trasferimento in giallorosso di Victor Nelsson (26): arriva in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è atteso a Fiumicino questa mattina alle ore 10.

IN AGGIORNAMENTO…