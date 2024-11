Ghisolfi, che frecciata a Pinto: “Konè costa meno del prestito di Sanches, continueremo con questa strategia”

AS ROMA NEWS – Florent Ghisolfi lancia, più o meno involontariamente, una frecciata all’indirizzo del suo predecessore, Tiago Pinto. Il direttore sportivo francese, ospite ieri del Social Football Summit, ha parlato anche delle strategie di mercato della Roma, tirando in ballo un affare del passato non molto riuscito.

“Ci sono stati dei cambiamenti. Ora preferiamo non prendere giocatori in prestito con stipendi elevati”, ha detto Ghisolfi agli astanti. Per poi mandare la stoccata a Pinto: “Il costo annuale di Koné è inferiore del prestito di Renato Sanches della passata stagione poiché è stato ammortizzato in 5 anni. Continueremo con questa strategia“.

Renato Sanches era arrivato a Roma nell’estate del 2023 per volontà dell’allora general manager dell’area sportiva, Tiago Pinto. Il dirigente portoghese giustificò così la sua scelta, apparsa a molti un azzardo: “Per tutto quello che andrà male con lui ci sarà solo un responsabile, io. Io sono ossessionato da quel giocatore, l’ho voluto prendere al Benfica e non ci sono riuscito, alla Roma ci ho provato e adesso ce l’ho fatta. Come giocatore mi fa impazzire e non volevo perdere l’opportunità di portarlo qui”. La mossa però si è rivelata completamente sbagliata, con Sanches che a fine stagione ha fatto i bagagli senza aver lasciato una minima traccia dentro la Roma.

