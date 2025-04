GHISOLFI: “Partita importante per classifica e tifosi. Dobbiamo trovare un allenatore simile a Ranieri”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Juventus. Queste le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

A novembre eravate bassi in classifica, ora siete a tre punti dalla Juve. Se lo sarebbe immaginato?

“No, è una gara molto importante per la classifica e soprattutto per la gente. Roma-Juve è sempre speciale, vogliamo giocare col cuore per i tifosi. Hanno sofferto in stagione, non hanno mai lasciato la squadra sola e vincendo daremmo loro il nostro ringraziamento per la fedeltà”.

Vi aspettavate queta risposta sul campo?

“Sì, crediamo sempre in queste scelte. Claudio sta facendo un lavoro incredibile. Ha un’intelligenza diversa, straordinaria; ha anche un gran rapporto con la Roma e la città. Dobbiamo trovare un altro allenatore con lo stesso amore e rispetto per il club. Sarebbe perfetto”.

Ma esiste questo allenatore?

“No, un altro Ranieri no. Lui è unico”.

Avete provato a convincerlo?

“Penso che dobbiamo rispettare la sua scelta e la sua storia. Lui è intelligente, se ha fatto questa scelta sa perché. Non ci abbiamo provato”.