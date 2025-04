(LIVE!) ROMA-JUVENTUS: 1-1 (40′ Locatelli, 49′ Shomurodov). In corso i tre minuti di recupero

NOTIZIE AS ROMA – Otto partite alla fine del campionato, otto sfide decisive. Ma quella di stasera è senza dubbio il crocevia fondamentale per questo rush finale di stagione della Roma. All’Olimpico arriva la Juventus, fresca del cambio in panchina: chi vince stasera fa un grande passo nella volata Champions. I giallorossi hanno il vantaggio di giocare in casa, ai bianconeri però andrebbe bene anche un pareggio.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – Tre minuti di recupero.

85′ – CAMBIO ROMA: dentro Baldanzi, fuori Dovbyk.

83′ – Pochi minuti alla fine: squadre stanche, ora serve lucidità e freddezza.

75′ – CAMBIO JUVE: esce Locatelli, dentro Savona.

72′ – CAMBIO ROMA: fuori Celik, dentro Nelsson.

71′ – JUVE PERICOLOSA: destro di Yildiz, palla deviata in angolo.

67′ – CAMBI JUVE: dentro Cambiaso, Kolo Muani e Koopmeiners, fuori Vlahovic, Weah e Gonzalez.

65′ – Ammonito Veiga per un intervento in ritardo su Dovybk.

61′ – CAMBI ROMA: dentro Paredes e Gourna-Douath, fuori Cristante e El Shaarawy,

59′ – Dovbyk ha spazio sulla trequarti, avanza, e alla fine prova il tiro: conclusione centrale, blocca Di Gregorio.

49′ – GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOL!! SHOMURODOV!!! Colpo di testa di Ndicka dopo un angolo di Soulè, gran parata di Di Gregorio, ma Eldor col sinistro la butta dentro!

46′ – Al via la ripresa: dentro Shomrudov, fuori Hummels.

PRIMO TEMPO

45′ – INTERVALLO: Roma sotto di un gol, per ora decide un gran tiro al volo di Locatelli. Avvio determinato dei bianconeri, poi il match diventa equilibrato: occasione per Cristante, palo di Gonzalez, legno scheggiato da El Shaarawy prima del jolly pescato da Locatelli.

40′ – GOL DELLA JUVE: destro al volo dal limite di Locatelli che non dà scampo a Svilar.

37′ – PALO ESTERNO ROMA! Cross di Soulè, taglio di El Shaarawy che di testa batte in porta cogliendo il legno esterno!

32′ – Punizione di Vlahovic da posizione centralissima: conclusione centrale, blocca Svilar.

27′ – TRAVERSA JUVE! Colpo di testa di Gonzalez a centro area, Svilar devia sulla traversa!

25′ – OCCASIONE ROMA! Dovbyk smarca Cristante in area bianconera ma il centrocampista viene murato da Kalulu in scivolata al momento di battere in porta col sinistro!

15′ – La Juve insiste, Roma contratta e per ora incapace di organizzare una ripartenza.

10′ – Avvio migliore della Juventus, che è partita forte. La Roma deve ancora trovare le giuste misure in campo e si affida troppo al lancio verso Dovbyk.

3′ – JUVE PERICOLOSA: Weah calcia dal limite, Svilar devia in angolo.

0′ – Fischia Colombo, al via Roma-Juventus!

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – Ufficiale anche la formazione della Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic.

Ore 19:45 – La Roma annuncia il suo undici titolare con un tweet: sorpresa Hummels al centro della difesa, Celik gioca largo a destra, Cristante preferito a Paredes, in attacco Soulè ed El Shaarawy di supporto a Dovbyk.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Konè, Angelino; Soulè, El Shaarawy; Dovbyk.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Diversi rebus da sciogliere nell’undici giallorosso: El Shaarawy verso una maglia da titolare, Pellegrini recupera e va in panchina.

ROMA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Konè, Angelino; Soulè, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

A. disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gournadouath, Salah Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

A disp.: Pinsoglio, Daffara, Oliveira, Fernandes, Koopmeiners, Kolo Muani, Douglas Luiz, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Imperiale – Berti; Quarto ufficiale: Zufferli; VAR: Di Bello; AVAR: Mazzoleni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini