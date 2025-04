SERIE A, la Lazio passa a Bergamo (0-1): Atalanta battuta da un gol di Isaksen

ALTRE NOTIZIE – Vittoria pesante della Lazio che passa sul campo dell’Atalanta nello scontro diretto per la Champions giocato questo pomeriggio alle 18: decide il match un gol di Isaksen nella ripresa.

La vittoria fa classifica e ridà morale ai ragazzi di Baroni in vista del derby di domenica prossima. Ennesima batosta invece per la Dea, in caduta libera: la squadra di Gasp resta ferma a 58 punti, e può essere scavalcata dal Bologna. La Lazio invece sale a 55 punti, e raggiunge momentaneamente la Juventus.