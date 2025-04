Lazio, allarme Nuno Tavares: problema muscolare contro l’Atalanta, è a forte rischio per il derby

ALTRE NOTIZIE – Doccia gelata per Marco Baroni durante Atalanta-Lazio. Al 33’ del primo tempo, Nuno Tavares ha alzato bandiera bianca dopo uno scatto che ha messo in evidenza un fastidio muscolare. Il terzino portoghese, già non al top, si è accasciato a terra coprendosi il volto con la maglia, gesto che lascia poco spazio all’ottimismo.

Uno stop che preoccupa il tecnico biancoceleste in vista del derby contro la Roma, in programma sabato 13 aprile. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, ma la sensazione è che per Tavares la stracittadina sia seriamente a rischio.