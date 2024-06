Ghisolfi riparte dalla destra: obiettivo Tiago Santos

AS ROMA NEWS – Si infiamma il mercato della Roma, con Florent Ghisolfi che comincia a scaldare i motori. Gli occhi del ds sono puntati, come ampiamente previsto, in Francia. Le priorità di De Rossi sono gli esterni, specialmente quello destro di difesa.

Per troppi anni la Roma non ha avuto un terzino destro di livello, e ora Ghisolfi non vuole sbagliare obiettivo. Il nome su cui il direttore sportivo sta accendendo i fari è Tiago Santos, 21 anni, esterno portoghese del Lille capace di giocare a tutta fascia. Costa circa 15 milioni di euro, e il suo valore di mercato è in rapida ascesa essendo considerato un prospetto molto interessante. Per questo è un calciatore che ha diverse pretendenti.

L’alternativa di Ghisolfi è Guela Doué, anche lui 21enne, terzino ivoriano che gioca nel Rennes, il cui valore di mercato è decisamente inferiore a quello di Tiago Santos: al momento il suo cartellino è valutato circa 7 milioni di euro. Resta in corsa anche Raoul Bellanova del Torino, nome fatto da De Rossi: l’esterno del Torino è il profilo più gradito al tecnico, ma i granata sparano alto.

Fonti: Gianlicadimarzio.com / Sky Sport / Transfermarkt.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!