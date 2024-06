Soulé, Beste e Paixao: quante nuove idee per l’attacco della Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’elenco dei nomi per l’esterno d’attacco che De Rossi ha chiesto a Ghisolfi si arricchisce oggi di nuovi profili.

Stando alle informazioni in possesso di Gianluca Di Marzio, uno dei nomi che De Rossi ha fatto alla dirigenza romanista è quello di Matias Soulé, di proprietà della Juventus ma la scorsa stagione in prestito al Frosinone: per lui 39 presenze condite da 11 gol e 3 assist. Finora però non ci sarebbero stati ancora passi concreti.

Per il Corriere dello Sport è invece JanNiklas Beste, esterno offensivo mancino dell’Heidenheim. Venticinque anni, in questa stagione il tedesco alto 1,75 metri ha segnato otto reti e servito 13 assist. Beste ha uno stipendio più che abbordabile e una valutazione di circa dieci milioni di euro in virtù del con- tratto in scadenza nel giugno 2025.

L’altro nome fatto dal quotidiano è quello di Igor Paixão, esterno che la Roma conosce molto bene. Gioca nel Feyenoord. Centosessantotto centimetri, è quel ragazzo tutta fascia e velocità che a De Rossi non dispiacerebbe avere in rosa. Brasiliano, ventiquattro anni a giugno, in questa stagione ha trovato 12 gol e servito 4 assist. Per averlo serviranno tra i 15 e i 18 milioni.

Per la punta invece il nome nuovo è quello di Thijs Dallinga, 23 anni, centravanti olandese del Tolosa che in questa stagione ha realizzato diciannove gol, di questi quattro in Europa League trovando la gloria due volte con il Liverpool. Giovane, già esperto nelle competizioni europee e pronto al grande salto di qualità. Nonostante l’altezza (190 cm) è veloce, dinamico, sa trattare bene il pallone e approfittare delle palle vaganti. Quattordici gol segnati all’interno dell’area di rigore, sei di testa. Quanto costa? Non meno di venti milioni di euro, ma neanche troppo di più.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!