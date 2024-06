Roma, fissato il budget di mercato: 30 milioni per costruire la squadra di De Rossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Trenta milioni di euro. Sarebbe questo il budget di mercato che la Roma avrebbe fissato per il mercato in entrata di questa estate. Al netto però delle uscite, che Ghisolfi spera di operare da qui al prossimo 30 agosto. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

Con quei 30 milioni, scrive il quotidiano romano, Florent Ghisolfi dovrebbe essere in grado di comprare due terzini (un destro e uno sinistro), un centrocampista box to box e un esterno d’attacco. Compito piuttosto complicato, se si pensa che i Friedkin hanno deciso di dire addio ai prestiti dei calciatori.

Per questo motivo il colpo Chiesa appare quasi impossibile, dato che solo con il suo acquisto il club dovrebbe investire circa 50 milioni tra acquisto del cartellino e ingaggio del calciatore. Saranno dunque decisive le cessioni: da Abraham ad Aouar, da Zalewski a Bove, la Roma deve sperare di piazzare i suoi giocatori e realizzare un tesoretto da spalmare sul budget di mercato.

Ghisolfi è al lavoro: per l’attacco resta in pole il nome di Zhegrova del Lille, un esterno offensivo mancino che gioca prevalentemente a destra. Chieste informazioni anche su Ernest Nuamah del Lione, ghanese classe 2003. Il ds si è interessato anche Laurienté del Sassuolo e Jeremie Boga del Nizza, vecchia conoscenza di Ghisolfi. Se poi arriveranno in tempo delle cessioni, non è da escludere che Friedkin abbia l’intenzione di proporre una mossa a sorpresa alla Dybala.

Fonte: Il Messaggero