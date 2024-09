Ghisolfi si riprende il suo ruolo nella Roma. Durante la pausa di ottobre parlerà alla stampa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le dimissioni di Lina Souloukou, anche la posizione di Florent Ghisolfi sembrava essere pericolosamente in bilico, con i Fiedkin pronti a resettare l’intero assetto dirigenziale.

E invece, passata la bufera degli ultimi giorni, il direttore sportivo francese è rimasto saldo al suo posto e, scrive l’edizione odierna de La Repubblica, sta pian piano prendendo possesso del suo ruolo di responsabile dell’area tecnica, dopo l’oscurantismo subito negli ultimi mesi.

Spesso presente a bordo campo, Ghisolfi è sempre più coinvolto nell’avventura romanista. E durante la pausa per le Nazionali del prossimo ottobre, il ds parlerà per la prima volta in pubblico. Un modo per presentarsi, dopo tre mesi dal suo arrivo e ritagliarsi il ruolo di uomo immagine della dirigenza romanista.

Fonte: La Repubblica

