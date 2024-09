Roma, caccia ai nuovi dirigenti: Carnevali si candida ma Friedkin guarda ancora all’estero

AS ROMA NEWS – Prosegue la ricerca di due figure dirigenziali da aggiungere all’organigramma giallorosso: un amministratore delegato e un general manager dell’area sportiva. Posizioni rimaste vacanti dopo l’addio del Ceo Lina Souloukou, scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

I Friedkin hanno messo in campo due aziende di recruiting: la Caa Base, nata come agenzia di calciatori che negli ultimi tempi ha allargato i suoi orizzonti di competenza anche ad altri servizi. E la Egon Zehnder, azienda leader nella ricerca di super manager aziendali. Attorno a questa truppa di head hunter romanisti, sta provando a guadagnare posizioni Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo.

Ieri il dirigente è stato visto a Roma alla presentazione della Supercoppa femminile di pallavolo, come ad e fondatore della Master Group sport, azienda leader nel campo del marketing sportivo. Un doppio ruolo che potrebbe essere ostacolo non da poco per una sua eventuale selezione nella short list da sottoporre ai Friedkin.

Il dirigente del Sassuolo, per anni protagonista del mercato di Serie A, con la retrocessione del club neroverde, vorrebbe rimettersi in gioco ad alti livelli. La posizione aperta a Trigoria sembra quindi l’occasione giusta per tornare nel calcio di vertice.

Sembra difficile però ipotizzare una scelta simile da parte di Dan Friedkin, da sempre propenso a scegliere figure dirigenziali giovani e straniere. Da Souloukou a Ghisolfi, passando per Pinto. Oltre che profili fuori dai radar comunicativi tipici del calcio italiano. Un low profile che mal si sposa con l’esposizione mediatica che da sempre accompagna il dirigente del Sassuolo.

Fonte: La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!