Lancio di petardi contro i romanisti, dura condanna del Bilbao: “Potevano uccidere qualcuno, non c’è spiegazione” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Ander Herrera, centrocampista dell’Athletic Club ieri in campo nel match contro la Roma, ha commentato quanto accaduto dopo il gol dei baschi, con il lancio di petardi e fumogeni, uno dei quali in direzione della tifoseria romanista, episodio fortemente stigmatizzato anche dal tecnico Valverde.

Ecco le sue parole: “Abbiamo una sensazione strana perché abbiamo giocato una buona partita, un punto positivo, ma tutto è offuscato da quello che abbiamo visto tutti. Capisco che in un momento di rabbia si tira fuori il peggio sotto forma di insulto, ma non mi passa per la testa di lanciare un razzo che può uccidere una persona. Non c’è spiegazione”.

Anche il club basco ha preso le distanze con un comunicato: “L’Athletic Club vuole esprimere la più forte condanna per gli atti inaccettabili compiuti da una minoranza di persone che si sono recate alla partita di Europa League contro l’As Roma e che si trovavano sugli spalti degli ospiti. Durante la partita, questo piccolo gruppo ha acceso razzi e ne ha lanciati alcuni sugli spalti locali, contravvenendo alle norme di sicurezza e macchiando l’immagine dei nostri tifosi, noti per il loro comportamento esemplare e il sostegno incondizionato alla squadra in ogni circostanza.

Questi atteggiamenti non rappresentano i valori storici dell’Athletic Club, come il rispetto, la sportività e la convivenza. Il club lavora sempre per promuovere un’atmosfera positiva negli eventi sportivi, sia a San Mamés che nei suoi viaggi, e si batterà instancabilmente affinché non ci siano atteggiamenti che mettano in pericolo la sicurezza dei partecipanti o offuschino la reputazione dei nostri tifosi“.

