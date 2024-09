Pellegrini torna per il Venezia: Juric decide tra lui e Baldanzi. Chance per Soulè, Konè verso la conferma

AS ROMA NEWS – Notizie agrodolci dall’infermeria giallorossa: scongiurato il rischio lesione per Paulo Dybala, ma difficilmente l’argentino sarà disponibile domani pomeriggio contro il Venezia. Una scelta precauzionale per evitare pericolose ricadute.

La Roma dovrà quindi dimostrare di non essere più Dybala-dipendente. Nuova chance per Matias Soulè, che dovrebbe agire sulla trequarti insieme a uno tra il recuperato Pellegrini e il pimpante Baldanzi, apparso tra i migliori contro l’Athletic. Juric dovrà sciogliere il rebus nella rifinitura.

A centrocampo possibile riconferma di Konè, in ballottaggio con Pisilli. Sulle fasce punta al recupero Celik, ma c’è anche El Shaarawy pronto a partire dall’inizio su quella corsia.

In difesa va verso la conferma Hermoso, con Angelino ancora titolare largo a sinistra. In attacco non ha rivali il bomber Artem Dovbyk, pronto a proseguire la sua striscia positiva delle ultime partite.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / La Repubblica

