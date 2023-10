Giallo Smalling, Mourinho lancia l’allarme: “Torna domenica? Quale?…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non ci sono solo buone notizie dalla serata di ieri. A preoccupare la Roma e i suoi tifosi sono le condizioni di Chris Smalling, non convocato da Mourinho per la partita contro lo Slavia Praga.

Un dato preoccupante in vista della sfida di San Siro: il centrale inglese sarebbe dovuto essere in panchina e magari giocare uno spezzone di gara per riprendere confidenza con il campo e prepararsi al meglio alla partita contro l’Inter.

Il nome di Smalling invece non era figurava nemmeno tra i sostituti, e a questo punto la sua presenza contro i nerazzurri è in fortissimo dubbio. Ne capiremo di più oggi, alla ripresa degli allenamenti, ma nella conferenza stampa post partita di ieri Mourinho ha lanciato un allarme.

Alla domanda su Smalling e sul suo rientro in vista di domenica, lo Special One ha risposto laconicamente: “Quale domenica?“, lasciando intendere che è ancora tutto da capire quando l’inglese potrà davvero tornare a giocare.

Giallorossi.net – F. Turacciolo