Roma padrona, qualificazione a un passo

AS ROMA NEWS – Missione compiuta in meno di venti minuti. La Roma non ci mette molto a sbarazzarsi dello Slavia Praga, squadra fino a ieri sera imbattuta tra coppe e campionato. I ragazzi di Mourinho partono fortissimo, indovinando la strategia di gara giusta, e cioè pressando alto i cechi in modo da palesarne i limiti tecnici.

Non è un caso se i giallorossi passano dopo pochi secondi: pressing vincente di El Shaarawy, palla a Bove che ha spazio per calciare dal limite e indirizzare la palla all’incrocio. Per i cechi il gol lampo è una mazzata da cui non riescono più a riprendersi. La Roma capisce che la spavalderia degli ospiti potrebbe esaurirsi qui e colpisce ancora con Lukaku, bomber implacabile: assist illuminante del Faraone, mattatore del match, per il taglio del belga che col sinistro fulmina l’incolpevole portiere avversario.

Lo Slavia prova a reagire con un paio di tentativi un po’ maldestri di Schranz e Van Buren che scaldano appena le mani di Svilar. Troppo poco per riaprire il match prima dell’intervallo. Nella ripresa i cechi provano ad alzare i ritmi, ma l’unica occasione vera che riescono a creare viene vanificata da Schranz che tira alto da ottima posizione.

La Roma potrebbe colpire ancora, e nel giro di tre minuti, tra il 60esimo e il 63esimo, crea palle gol a ripetizione che non capitalizza al meglio. Colpa anche dell’ennesimo palo che nega la meritata soddisfazione personale a El Shaarawy. Poco male, perchè il finale è poco più di una passerella per i giovani e per l’esordio di Cherubini.

La Roma si porta a casa un 2 a 0 senza storia. La squadra di Mou vince e convince, centrando il quinto trionfo consecutivo tra coppa e campionato, e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria del girone, ora saldamente nelle mani dei giallorossi. Ora però il livello si alza vertiginosamente: domenica c’è l’Inter e la prova del fuoco di San Siro che ci dirà se questa Roma può davvero ragionare da grande.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini