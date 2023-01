Giallorossi a San Siro: serve una grande Roma per restare sul treno Champions

AS ROMA NEWS – Luci a San Siro. Questa sera la Roma è di scena al Meazza per affrontare un Milan tornato prepotentemente in corsa per il primo posto dopo la vittoria di Salerno alla ripresa del campionato.

La squadra di Pioli ci crede, trascinata da un gioco collaudato e da una squadra che può vantare calciatori di spessore, dalla difesa fino all’attacco. Le insidie arriveranno da tutte le parti: Theo Hernandez, Tonali, Leao, Giroud i giocatori senza dubbio più pericolosi a cui Smalling e compagni dovranno far fronte. Pesa l’assenza di Maignan in porta.

Anche la Roma, che parte sfavorita, ha però le sue armi da poter sfruttare: la solidità difensiva, i piazzati di Pellegrini e le giocate di Dybala sono al momento le doti migliori mostrate da una squadra che fatica a creare occasioni e non brilla per fluidità della manovra, ma che continua a restare attaccata a quel treno Champions che, con una vittoria stasera, si troverebbe a un solo punto di distanza.

Josè Mourinho, anche oggi assente per squalifica, ha un grande dubbio in testa: proporre o meno una formazione spregiudicata, che permetta alla Roma di affrontare il Milan utilizzando tutti insieme i suoi calciatori più tecnici. Puntare cioè su un 3-4-2-1 con Pellegrini a centrocampo, e Zaniolo-Dybala alle spalle di Abraham. Un azzardo, considerata la forza dei rossoneri.

Tutto dunque lascia pensare che alla fine lo Special One decida per un più prudente 3-5-2 con un centrocampista in più (Matic favorito) in mezzo al campo, e uno tra Zaniolo e Abraham inizialmente in panchina. Ballottaggio apertissimo, col 22 che potrebbe rappresentare un’arma importante a partita in corso.

La sfida è di quelle proibitive, ma la Roma non parte battuta: per uscire da San Siro con un risultato positivo servirà una grande prova di squadra. E qualità anche dalla panchina: in attesa di Wijnaldum, sono tornati a disposizione del tecnico sia Solbakken che Belotti. Forza Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini