Mou, il Portogallo si arrende e si accorda con Martinez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La federazione portoghese si arrende. Il sogno Mourinho sfuma, con lo Special One che ha declinato gentilmente la proposta di allenare Fernandes e compagni.

E così il Portogallo si consola con Roberto Martinez, ex ct del Belgio: l’accordo pare essere raggiunto, con l’annuncio ufficiale atteso per la prossima settimana.

Si chiude dunque la telenovela che ha visto Mou come protagonista. Il tecnico portoghese resta alla Roma, almeno fino a giugno. Ma il suo futuro nel lungo periodi è ancora avvolto dal mistero.

L’allenatore ha “sfruttato” la squalifica in campionato per restare in silenzio. Poca voglia di parlare in questo momento delicato, per Mourinho ora è meglio pensare solo al campo. Poi a fine stagione si vedrà con i Friedkin e prenderà una decisione: i paletti del Fair Play Finanziario impongono una riflessione sugli obiettivi che si potranno raggiungere nei prossimi anni.

