Giallorossi in nazionale: bene Wijnaldum, ma l’Olanda ne prende 4 dalla Francia. Perde anche Zalewski con la Polonia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ritorno in nazionale decisamente amaro per Gini Wijnaldum. La sua Olanda ne ha presi 4 dalla Francia nella prima giornata di qualificazione a Euro 2024.

Il centrocampista giallorosso, in campo per tutto il match, è stato comunque uno dei giocatori più positivi degli orange nonostante la batosta subita: a segno per i transalpini Griezmann, Upamecano e uno scatenato Mbappè (doppietta).

Perde anche la Polonia di Zalewski, battuta 3 a 1 dalla Repubblica Ceca: l’esterno giallorosso entra in campo al 64′, quando i suoi erano già sotto di tre gol. Nel finale arriva la rete della bandiera di Szymanski che non cambia la sostanza del match.

Giallorossi.net – F. Turacciolo