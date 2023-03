Mou e Friedkin senza fretta

AS ROMA NEWS – Non hanno sfruttato la pausa del campionato per programmare un incontro. Josè Mourinho e i Friedkin non hanno in programma alcun incontro per parlare del futuro della Roma.

La voglia di confrontarsi c’è, sulle strategie societarie e sui programmi da condividere insieme nel futuro. Ma sembrano ormai lontani i tempi in cui Mou reclamava un appuntamento con la proprietà, sottolineando come “giugno fosse tardi” e quanto lui “fosse pronto quando la società avesse voluto”.

Nonostante le voci che circolano attorno allo Special One su possibili interessamenti di altre squadre, all’orizzonte non ci sono top club in pressing su di lui, anche se l’appeal dell’allenatore giallorosso è tutt’altro che svanito e non sono da escludere tentativi illustri a fine stagione.

Mou aspetta segnali concreti dalla proprietà. Con due obiettivi ancora in ballo – quarto posto ed Europa League – per i Friedkin non c’è fretta di sedersi attorno ad un tavolo. Prima il campo, poi le strategie.

Il portoghese registra le volontà e aspetta, non rimanendo indifferente a questi prolungati silenzi della proprietà dopo i vari input “a parlarne” inviati pubblicamente negli ultimi mesi.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica