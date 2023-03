Matic resta, scattato il rinnovo automatico. Ora Pinto va in pressing su Smalling

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – E’ scattato il rinnovo automatico sul contratto di Nemanja Matic. Il centrocampista ha raggiunto tutte le condizioni e si legherà alla Roma per un’altra stagione allo stesso stipendio attuale di 3,5 milioni più bonus.

Una certezza in più in vista del prossimo campionato, a prescindere dalla qualificazione in Champions League. Adesso le energie di Tiago Pinto si concentreranno su Chris Smalling, in scadenza a giugno.

Il gm sta provando a convincerlo con un biennale a 7 milioni totali compresi bonus individuali e collettivi (l’offerta iniziale era di 5). L’inglese ha preso tempo, ma le sensazioni sono positive.

In scadenza c’è anche El Shaarawy, che vorrebbe restare. Il gradimento c’è, ma anche lul dovrebbe tasilarsi un ingaggio che è di oltre 3,5 milioni. Anche Belotti, avrebbe clausole che gli permettono il rinnovo al 2025, ma per ora non sono stati centrate.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport