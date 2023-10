Giallorossi in nazionale: El Shaarawy e Cristante ko con l’Italia a Wembley (3-1). Gran gol di Azmoun con l’Iran (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pesante sconfitta dell’Italia di Spalletti a Wembley, battuta per 3 a 1 dall’Inghilterra in rimonta dopo essere andata in vantaggio con Scamacca.

Gli inglesi recuperano il risultato con Kane su rigore e poi nella ripresa ribaltano gli azzurri con i gol di Rushford e ancora Kane, che sfrutta un buco di Bastoni per involarsi in area avversaria e battere Donnarumma.

In campo con la maglia dell’Italia sia Bryan Cristante, rimasto in campo tutta la partita, che Stephan El Shaarawy, uscito all’87’ per far spazio a Orsolini. Solo panchina invece per Gianluca Mancini.

Brilla invece Sardar Azmoun con la maglia dell’Iran nella larga vittoria sul campo del Qatar maturata nel secondo tempo: per l’attaccante giallorosso un gran gol, quello del 3 a 0, con un pregevole sinistro al volo. La partita si è conclusa col punteggio di 4 a 0 per gli ospiti.

⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 |Qatar 0-3 Iran | Serdar Azmounpic.twitter.com/S2cZeXmLbW — FootColic ⚽️ (@FootColic) October 17, 2023

Giallorossi.net – F. Turacciolo