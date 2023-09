Giallorossi in nazionale: in campo dalla panchina Paredes, Pagano e Pisilli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prime apparizioni per i giallorossi impegnati con le nazionali in queste due settimane di pausa dal campionato.

Nella notte è sceso in campo Leandro Paredes con la maglia dell’Argentina, vittoriosa per 1 a 0 sull’Ecuador: decisiva una magia su punizione del solito intramontabile Lionel Messi. Per il centrocampista giallorosso un quarto d’ora di partita, essendo subentrato al minuto 77 di gioco al posto di Mac Allister.

Spezzoni di gara anche per i giovani Pagano e Pisilli nel pareggio dell’Italia U20 contro la Germania in Elite League. I due centrocampisti sono subentrati a dieci minuti dalla fine quando il risultato era già fissato sull’1 a 1. A segno per gli azzurri l’ex giallorosso Volpato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo