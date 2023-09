“ON AIR!” – CORSI: “Gualtieri sindaco di Pietralata, lavora solo per lo stadio”, ROSSI: “Totti? Una velina di Mou non può far cambiare idea ai Friedkin”, BIAFORA: “Non penso che il ruolo di frontman gli basti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Filippo Biafora (Tele Radio Stereo): “A Totti non penso che basti fare il ruolo di frontman nella Roma. Non so nemmeno cosa voglia fare del suo futuro, ha un po’ mollato la storia del procuratore, l’entusiasmo iniziale si è raffreddato… Roma-Empoli? Questa settimana è stata presa come disintossicazione, Dybala da quello che mi risulta ieri ha fatto solo lavoro differenziato e dalla prossima settimana capiremo le condizioni dei vari Dybala, Renato Sanches, Aouar… L’idea è quella di recuperarli tutti, anche se magari non tutti saranno al massimo. La situazione più da tenere d’occhio è quella di Pellegrini, dobbiamo vedere cosa succederà con la Nazionale…”

David Rossi (Rete Sport): “Totti è sempre stato disponibile fin da quando sono arrivati i Friedkin a Roma. Se fino ad adesso non lo hanno chiamato avranno avuto le loro ragioni, giuste o sbagliate che siano. Faccio fatica a pensare che una velina di Mourinho possa cambiare la situazione, e possa spingere i Friedkin a rivedere le proprie posizioni. Totti poi dovrebbe incarnare il ruolo di parafulmine in difesa della società. A parte che c’è già un addetto all’arbitro, ma prendere una persona così rappresentativa per svolgere questa funzione qua mi sembra molto riduttivo e mediocre…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Totti di nuovo in società? Sì, sarebbe giusto, se lo hai non sbagli mai…Totti va sempre nella Roma, e per lui gli arbitri sono il pane quotidiano. E poi quando parla Francesco Totti, non ce ne voglia Pinto, ha tutta un’altra risonanza… Ma mi sembrerebbe strana come dinamica, visto che tra nove mesi Mourinho potrebbe non essere più l’allenatore della Roma. Il progetto Totti non può essere un capriccio di Mourinho, deve andare oltre. Ma visto che questo caffè tra i Friedkin e Totti non c’è mai stato, evidentemente questa volontà non c’è…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Il mio sogno per Totti era quello di vederlo nel posto dato a Buffon nell’Italia, e cioè il successore di Gigi Riva. Perchè è un simbolo, deve parlare poco, accompagnare i calciatori e tutti si riconoscono in lui. Vorrei che nella Roma avesse questo stesso ruolo di accompagnatore e comunicatore, ma non il comunicatore con la parlantina, no…penso a Tiago Motta dopo la partita con la Juve, che alla domanda sul rigore resta in silenzio. Se quella scena l’avesse fatta Totti, ne avrebbero parlato tutti i media del mondo. Totti potrebbe dire poche cose, ma efficacissime, magari anche concordandole con Mourinho a fine partita… Ho paura che Totti in un ruolo più manageriale possa essere criticato, e invece se lui difende la Roma come sa fare, è proprio il ruolo perfetto…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Questo rapporto Totti-Friedkin probabilmente non è mai sbocciato perchè sono mondi talmente distanti che servirebbe qualcuno che faccia da intermediario rispetto ai desideri di Totti e alle eventuali necessità di Friedkin, ammesso che ci siano… Paredes? Ha qualità di regia, visione e tiro, ha però un problema di continuità di prestazione durante la partita. Cristante invece sai che dal primo al 95esimo sarà quello. Se Paredes avesse avuto la stessa continuità sarebbe diventato un top player assoluto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Lo stadio? Quando dicono che sarà una grande opera per la città significa che dopo Roma sarà pulita, ospedali super efficienti, scuole perfettamente funzionati…ma voi credete a tutte le cazzate che ci raccontano? Io sono convinto che stavolta lo stadio lo faranno, non so se davvero nel 2027, ma non mi sembra che ci siano tutti questi impedimenti. Gualtieri è il sindaco di Pietralata, lui e i suoi uomini lavorano solo per quello, Roma l’hanno lasciata stare. E la città nel frattempo avete visto come si è ridotta… Totti e Mourinho? E’ una gran caz*ata, lo scrivono tutti oggi ma secondo me è una delle tante cavolate che girano…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Stadio? Penso che ci sia il 50% di possibilità che si faccia, e il 20% che si faccia entro il 2027…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala e Lukaku titolari con l’Empoli? Non lo so, ma l’importante è che siano abili e arruolati. Lukaku col Belgio non è un problema, l’importante è avere entusiasmo e recuperare condizione fisica. Ora devi sperare di non avere intoppi per poter costruire la condizione per durare almeno fino a Natale. Roma-Empoli è una partita importante, spero di vedere una Roma assolutamente diversa da quella vista le prime tre partite…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Lukaku titolare con l’Empoli? Ma senza ombra di dubbio… Mourinho non ti fa fare schemi, lui ti manda in campo e basta. Lukaku va in campo al 100%, ed è importante per la Roma. L’Empoli è veramente niente, è destinata a soffrire tanto quest’anno. La Roma è fortunata a incontrarla ora e ha una possibilità, perchè dopo questa giornata c’è la possibilità che la Lazio, di cui stiamo parlando bene, si trovi sotto la Roma. Perchè la Lazio a Torino può anche perdere…io non credo che perderà, ma può farlo. E quindi la Roma deve approfittarne, andare a 4 punti e cominciare a rivedere la luce…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma-Empoli? Penso che Dybala tornerà dal primo minuto. Lukaku deve essere trattato bene dal Belgio, bisogna che lui non si faccia prendere dalla voglia di giocare troppo. Col Milan l’ho visto meglio di quanto pensassi, pensavo fosse imballato. Lui però non deve esagerare in nazionale. Poi me lo aspetto titolare con la Roma per la prima ora contro l’Empoli, e magari in campo nell’ultima mezz’ora in coppa. Il recupero deve essere graduale…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “La partenza a handicap della Roma è fortemente condizionata dal mercato fatto nelle ultime settimane. Il giudizio sulla Roma potrà essere dato solo nelle prossime partite. Ora però serve vincere con l’Empoli per dare un aspetto migliore alla classifica…”

