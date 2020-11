GIALLOROSSI IN PRESTITO – Under ancora ok, Florenzi in chiaroscuro. Gioca e vince Bianda. Zero spazio per Fuzato, Kluivert e Riccardi

AS ROMA NEWS – Buon momento confermato per Cengiz Under, che con la maglia del Leicester è partito titolare, collezionando il solito assist, nella vittoria degli inglesi sul Braga per 4 a 0 nel match del girone di Europa League. Il turco poi però è rimasto in panchina nella successiva gara di campionato contro il Wolves vinta per 1 a 0.Ma ancora una volta è l’unico, o quasi, dei giallorossi in prestito a sorridere.

Gioca soltanto una manciata di minuti Mirko Antonucci nella Salernitana, battuta per 2 a 0 sul campo della Spal. Panchina per Olsen nell’Everton, travolto in casa dal Manchester United col punteggio di 3 a 1. Stessa sorte per Devid Bouah nel Cosenza, battuto dal Brescia (1-2).

Non gioca nemmeno Justin Kluivert, che sta deludendo parecchio in questo avvio di stagione col Lipsia: l’olandese non trova spazio nel club tedesco, e resta a guardare nel 3 a 0 rifilato al Friburgo. Non convocato Coric con il Venlo, vittorioso in casa sull’Heracles (3-2). Benino invece Alessandro Florenzi, in campo col PSG sia nella sconfitta di coppa contro il Lipsia (dove però disputa una buona gara), sia nella vittoria (3-0) sul Rennes di Nzonzi, anche lui in campo. Nel match di Ligue 1 però l’azzurro resta in campo solo 45 minuti, mentre il francese gioca (malino) tutta la partita.

Pochissimo spazio continuano a trovarlo Alessio Riccardi nel Pescara, out per un problema fisico nella vittoria degli abruzzesi sul Cittadella (3-1) e Daniel Fuzato, di fatto ormai il dodicesimo nel Gil Vicente, battuto domenica dal Nacional (2-1). Sta giocando con più regolarità invece William Bianda, titolare nel Zulte Waregem vittorioso sul campo del Cercle Brugge (1-3).

Giallorossi.net – G. Pinoli