AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 13:00 – La nazionale armena ha appena pubblicato una nota nella annuncia che Mkhitaryan non prenderà parte alle prossime due gare contro Georgia e Macedonia dopo i casi di Covid nella Roma.

Ore 12:20 – Il presidente del Lille, Gerard Lopez, non libera Luis Campos. A questo punto il direttore sportivo, corteggiato dalla Roma di Friedkin, non può fare altro che aspettare e vedere come si risolve questo braccio di ferro. Lo riferisce il giornalista Paolo Rocchetti di Tele Radio Stereo.

Ore 11:00 – Al via l’asta per accaparrarsi le maglie indossate da Pellegrini, Pedro e Veretout durante Genoa-Roma con la speciale patch in memoria di Gigi Proietti (“Grazie Mandra’“), scomparso il 2 novembre scorso. Il ricavato delle aste verrà devoluto in favore di un’iniziativa che sarà definita nelle prossime settimane di concerto con la famiglia Proietti.

Ore 10:30 – Cengiz Under, in prestito al Leicester, ha parlato della sua nuova avventura in Premier League: “Ho iniziato molto bene la stagione. Spero di continuare così, l’importante è avere continuità. E credo che riuscirò a raggiungere anche questo obiettivo. I miei compagni di squadra sono molto bravi e ho subito faccio amicizia, mi trovo meglio di quanto mi aspettassi”.

Ore 10:15 – “L’Ajax non vende Mazraoui e non ho parlato con la Roma di lui“. Il ds del club olandese Overmars smentisce alla redazione di Tele Radio Stereo la notizia di mercato lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Ore 10:00 – Stefano Scalera primo "rinforzo" dei Friedkin: il dirigente ha detto sì alla Roma, comincerà a lavorare per il club giallorosso, di cui è tifoso, da inizio 2021.

Ore 9:40 – Il caso Diawara divide i giudici: 4-3 contro il ricorso della Roma. Ma Friedkin non ci sta e prepara un'altra battaglia davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Ore 9:00 – La Roma a caccia di un terzino destro che possa giocare titolare: sul taccuino dei giallorossi c'è Mazraoui, 22 anni, esterno dell'Ajax.

Ore 8:00 – Addio a Dino Da Costa, scomparso ieri nella notte. L’ex attaccante giallorosso, re dei derby, aveva 89 anni.

