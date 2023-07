Giannini: “Sanches ha forza e tecnica, ma molto dipenderà da come sta. La Roma sta allestendo una rosa competitiva”

AS ROMA NOTIZIE – Giuseppe Giannini torna a parlare della Roma, e in particolare dell’arrivo di Aouar e quello probabile di Renato Sanches, ospite dei microfoni della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Ecco le sue dichiarazioni:

Giannini, come giudica la Roma se arriverà anche Renato Sanches?

“Credo che si stia costruendo un centrocampo che abbina sia la quantità che la qualità. Il portoghese ha forza e tecnica, ma molto dipenderà dalla sua condizione fisica. Occorrerà sperare che gli infortuni che lo hanno tormentato negli ultimi anni lo abbandonino”.

In attesa del portoghese, come ha visto i primi passi in giallorosso del nuovo arrivo Aouar?

“Mi pare si sia mosso bene e abbia un bel piede. Ho l’impressione che in squadra ci sia molto assortimento, con due giocatori per ruolo in ogni posizione e con giocatori che consentono anche di fare variazioni nel sistema di gioco. Matic e Cristante, d’altronde, assicurano esperienza e solidità, Bove ha corsa e poi la qualità che hanno Pellegrini e Aouar è di primo livello”.

L’obiettivo dichiarato della Roma è quello di tornare in Champions: aspettando di completare la squadra, la missione appare è fattibile?

“Ad agosto il calcio è quasi sempre senza errori perché si sogna. Poi toccherà al campo dire la verità, ma di sicuro i giallorossi stanno allestendo una rosa competitiva”.

Fonte: Gazzetta dello Sport