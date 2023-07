Pinto, quasi completato il taglio degli esuberi. Ma Mou ha fretta e insiste per Morata

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Missione quasi compiuta. Tiago Pinto, dopo aver piazzato ufficialmente Shomurodov al Cagliari (prestito con diritto di riscatto, la Roma pagherà la metà dell’ingaggio) sta per sistemare anche Vina, Reynolds e Villar.

Il terzino uruguaiano è a un passo dal Sassuolo: tutto è successo nelle ultime ore, con il club neroverde che ha ricevuto un’offerta per Kyriakopoulos dal Monza, e allora si è messo subito sulle tracce dell’esterno giallorosso, trovando l’ovvia apertura della Roma. I due club sono in piena trattativa, che dovrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto.

Torna l’ottimismo anche sul fronte Reynolds: l’accordo con il Westerlo sulla base di 3,5 milioni di euro più il 25% di percentuale sulla futura rivendita è tornato a un passo. Le parti stanno risolvendo gli ultimi intoppi, ma la trattativa pare destinata a concludersi con una fumata bianca in tempi brevi.

Anche Gonzalo Villar sembra destinato a salutare: il Granada lo ha messo da tempo nel mirino, anche se la trattativa con la Roma non sembrava decollare. Nella notte però nuove indiscrezioni circa un accordo imminente, con il centrocampista pronto a continuare la sua carriera in terra natale.

La speranza di Mourinho è che, completate le cessioni, Pinto possa accontentarlo con un centravanti di livello: la prima richiesta del tecnico è sempre Morata, ma i costi sono al momento proibitivi. Per arrivare a dama con lo spagnolo servirebbe prima cedere Ibanez. Scamacca resta l’alternativa, ma il West Ham deve ancora decidersi ad aprire al prestito.

Fonti: Sky Sport / Calciomercato.com / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport