“ON AIR!” – LO MONACO: “Sanches sarebbe un innesto fantastico”, FOCOLARI, AGRESTI: “Meglio lui di McTominay”, CIARDI: “Mou non ha mai messo veti”, ROSSI: “Mercato a zero? Bisognerebbe dirgli bravi”

David Rossi (Rete Sport): “Prendendo Renato Sanches e Scamacca in prestito con diritto di riscatto, la Roma quest’anno potrebbe spendere zero per i cartellini sul mercato. Ma se ci sono state polemiche per sette milioni di spesa l’anno scorso, quest’anno con zero di che cosa si parlerebbe? Non si guarda mai il valore dei giocatori, dovrebbero dirgli “bravi“. Ma secondo voi tra un paio d’anni sarà stato meglio spendere sette milioni per Celik o zero per Aouar ? I prezzi dei cartellini, che prima li tolgono e meglio è, non hanno senso. Ma l’Inter Miami che ha preso Messi a zero, che sono purciari? Io starei attento…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho non ha mai messo veti su Renato Sanches. Potrebbe definirlo come un giocatore di forza inaudita, ma è chiaro che poi come tutti i cristiani ha dei dubbi sulla sua tenuta fisica. Se guardi lo storico, qualche dubbio puoi averlo. Ma se sta bene è un signor giocatore. Io nel 2016 avrei speso 400 milioni per lui, quando emerge con il Portogallo…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Follieri? Quando c’è un troll sui social la soluzione migliore è ignorarlo. In questo momento abbiamo bisogno di tutto tranne che questo tipo di proprietà. Per il resto, gli auguro le migliori fortune con le sue attività, ma possibilmente lontano dalla Roma… ”

Attilio Malena (Rete Sport): “Per Ibanez non c’era nessuna trattativa in atto, solo qualche interesse. Ma la richiesta di 30 milioni della Roma ha spaventato le pretendenti. Pinto senza un’offerta congrua non lo cede, lo vuole vendere ma non svendere. Oltre all’attaccante e il centrocampista, c’è l’idea di un esterno sinistro ma lì ci si può muovere nel caso di uscita di Spinazzola…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “I club inglesi di solito spendono cifre di molto superiori ai 30 milioni per i difensori centrali, e non capisco come mai nessuno stia pensando a Ibanez…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Le parole di Follieri? Situazione abbastanza ambigua. I Friedkin non penso che vogliano passare la mano, si sono radicati molto bene a Roma, c’è in piedi la realizzazione dello stadio. Non so se la mossa di Follieri è una questione di visibilità o per provare a muoversi in questo ambito, ma io la considero un’ipotesi lontana…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Renato Sanches che sta bene ti garantisce quantità e qualità. Il dubbio è sulle condizioni, ma nessuno ne sa nulla. La Roma era convinta di dare un pacco al Milan con Ancelotti, e invece ha giocato spesso titolare ed è stato un protagonista, vincendo tutto. Se Renato Sanches dovesse arrivare, come credo sia probabile, la responsabilità se la prenderanno Pinto e Mourinho, e le visite mediche non saranno così scontate. Ma come qualità e quantità, non si discute: ha un dribbling nello stretto, ha un cambio di passo, ha gamba, ha un sacco di qualità e nel centrocampo della Roma sarebbe un innesto fantastico…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Stiamo parlando di solo due attaccanti da mesi, ci dovranno essere altri giocatori… Dalla Roma mi aspetto che si stiano valutando altri profili che noi non conosciamo. Non credo che il mercato possa limitarsi a due giocatori. La Roma Morata non può prenderlo. Scamacca è più facile da prendere, non credo che ci saranno interferenze ulteriori. Su Sanches credo che sia un giocatore che attira perché gioca nel Psg…”

Daniele Matera (Radio Radio): “Il nome di McTominay era già uscito tempo fa, è un giocatore che Mourinho conosce bene e che potrebbe rilanciarsi alla Roma. Sanches? Dal Portogallo ci dicono che non è così vicina alla chiusura come dicono in Francia, ma questo non significa che è una pista tramontata…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Chi sceglierei tra Sanches e McTominay? Io ho un debole per il portoghese, gli ho visto fare grandi cose, al Bayern sembrava un boom ma non ha sfondato. L’ho rivisto giocare in Francia e ha dei numeri straordinari, molto più di McTominay. La Roma ha già un buon centrocampo, e prendere un giocatore che sulla carta potrebbe non darti molto, ma potrebbe darti moltissimo, potrebbe essere la scelta giusta. Se gioca, è uno forte forte…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Anche io prenderei Sanches, non ho dubbi. E’ un giocatore di grande qualità. Per la Roma il centrocampista non è una priorità, che se arriva in prestito con diritto di riscatto sarebbe interessante per la Roma. Sanches è un giocatore su cui è giusto puntare, ha grandissime qualità che ha espresso in modo sporadico. Ha fatto bene al Lille, e io penso che sia un giocatore sul quale sarebbe molto interessante puntare. Come lo è stato per Wijnaldum, che però è stato sfortunatissimo…”

