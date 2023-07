Sanches alla Roma, le voci si rincorrono. Calciomercato.com: “Fumata bianca entro stasera”. Di Marzio: “Prossima settimana decisiva”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Voci contrastanti si rincorrono oggi sul possibile arrivo di Renato Sanches alla Roma. Già in mattinata tutti i quotidiani davano per vicinissimo l’approdo del portoghese alla corte di Mourinho, ma nella giornata di oggi arrivano aggiornamenti differenti da fonti diverse.

Secondo Calciomercato.com (F. Balzani), l’arrivo di Renato Sanches è a un passo, tanto che il suo sbarco a Fiumicino potrebbe esserci a breve. La trattativa tra Roma e PSG infatti va verso la fumata bianca, che potrebbe addirittura arrivare già entro stasera. Il giocatore ha detto sì ai giallorossi dopo un iniziale tentennamento causato dall’assenza della Champions. Mou lo ha chiamato e convinto a sposare la causa romanista.

Queste le cifre dell’accordo: prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12,5 milioni che può diventare obbligo in base a un numero (alto) di presenze del portoghese e stipendio da 5,5 milioni in piccola parte corrisposto dal club francese come avvenuto lo scorso anno per Wijnaldum. Il Psg vorrebbe alzare il costo del riscatto a 15 milioni, e su questo si sta trattando.

Diversa invece la versione data da Gianluca Di Marzio di Sky Sport sempre in questi minuti: il PSG non avrebbe aperto ancora al trasferimento in prestito del proprio calciatore, che valuta 20 milioni di euro. La Roma per provare a chiudere dovrà aspettare la prossima settimana, quando il club francese tornerà in patria dalla tournée in Giappone. E vuole farlo alle sue condizioni.

Fonti: Calciomercato.com / Gianlucadimarzio.com