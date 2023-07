RITIRO ROMA – Belotti torna in gruppo, ancora out Solbakken. Mancini in dubbio per l’Estrela (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Doppia seduta per la Roma in questo giovedì 28 luglio, con la squadra che si prepara alla seconda amichevole di questo ritiro portoghese tra lavoro atletico e tattico

Nella seduta odierna è ancora out Ola Solbakken, che sta recuperando dal problema muscolare accusato contro il Latina una settimana fa. Torna in gruppo invece Andrea Belotti, tenuto a riposo ieri dopo l’impiego per oltre novanta minuti con il Braga.

Ok anche Gianluca Mancini, che si è allenato indossando solo parzialmente la mascherina protettiva dopo il colpo al volto ricevuto nell’ultima amichevole: resta da capire se il difensore domani sera sarà utilizzato o meno da Mourinho per la partita contro l’Estrela (fischio d’inizio ore 21).

💪 Le immagini dell’allenamento di questa mattina ad Albufeira #ASRoma pic.twitter.com/nmbbP25LLL — AS Roma (@OfficialASRoma) July 28, 2023

Ufficializzata anche l’ultimo test amichevole della tournée portoghese: mercoledì 2 agosto, alle 20:45 italiane, la Roma sfiderà l’SC Farense, altro club della massima serie portoghese, all’Estadio Sao Luis di Faro. Al termine della partita i giallorossi faranno ritorno a Roma per l’ultima parte del ritiro precampionato.

Giallorossi.net – A. Fiorini