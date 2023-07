Roma Primavera, buon test con il Lecco: finisce 1 a 1, a segno Falasca

AS ROMA NOTIZIE – Buon test per la Roma Primavera che dopo il 4 a 1 rimediato contro il Cagliari di Ranieri, neo promosso in Serie A, ha pareggiato per 1 a 1 con il Lecco, compagine che si è guadagnata sul campo l’accesso alla Serie B, in attesa di conoscere il suo futuro dopo essere stata esclusa dal Collegio di Garanzia.

Succede tutto nel secondo tempo: vantaggio dei giallorossi allenati da Guidi, in gol con il terzino sinistro Falasca, a segno su punizione. Pareggio dei lombardi con Doudou a un quarto d’ora dal termine.

Mister Guidi può essere soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi, che hanno giocato alla pari con una formazione di professionisti di buon livello come il Lecco.