Gini c’è, la Roma pure

AS ROMA NEWS – La Roma riparte col piede giusto, battendo piuttosto agevolmente la Sampdoria all’Olimpico per tre a zero e restando perfettamente in scia delle milanesi, le squadre che al momento contenderanno ai giallorossi un posto al sole in zona Champions.

Nonostante il punteggio finale sia piuttosto largo, la squadra di Mourinho ha dovuto faticare più del previsto per sbloccare un match dominato per larghi tratti, ma che era rimasto sullo zero a zero per più di metà partita. La sfortuna, un super Ravaglia e la solita abulicità dell’attaccante di riferimento (Mou stavolta ha preferito Abraham a Belotti) aveva permesso ai doriani di restare attaccati al match fino al minuto 52.

L’espulsione di Murillo, cacciato da Irrati per doppia ammonizione, dà una mazzata definitiva a una Samp che aveva faticato tantissimo ad arginare le offensive giallorosse, guidate da un Wijnaldum finalmente tornato ai suoi livelli: l’olandese è stata l’arma segreta della Roma in chiave offensiva, i cui inserimenti hanno messo a soqquadro la disastrata compagine blucerchiata.

E non è un caso se Gini realizza il gol che sblocca il match, procura il rigore che spegne le velleità doriane ed è costantemente il più pericoloso per tutto il match con un legno colpito e diverse opportunità per segnare. L’altro grande mattatore di ieri è Nemanja Matic, un gigante in mezzo al campo: la sua visione di gioco e i suoi assist sono decisivi nella vittoria sulla Samp.

Una menzione particolare la merita anche Dybala, che ha giocato tutto il match e realizzato con freddezza il rigore che ha chiuso i giochi. L’argentino non è ancora brillantissimo dal punto di vista fisico, ma è l’altro giocatore di questa squadra che fa la differenza in campo. Per il resto c’è ancora tanto da lavorare.

La difesa, tornata a quattro per l’emergenza, ha retto bene: Llorente ha ben impressionato, anche se la forza dell’avversario era esigua. Sulle corsie esterne la qualità non è stata eccelsa, mentre in attacco assistiamo ai soliti problemi di concretezza di Abraham, capace solo di farsi apprezzare per l’espulsione di Murillo, e di Belotti, ancora fermo a zero gol in campionato. E Pellegrini? Generoso, con qualche lampetto, ma ancora ben lontano dall’essere il giocatore decisivo dello scorso anno.

La vittoria di ieri lascia la Roma in piena corsa Champions, con l’Inter raggiunta a quota 50 punti. Ma i risultati di Lazio e Milan non aiutano Mourinho: i rossoneri hanno sbancato a sorpresa il Maradona tornando a più uno, mentre i biancocelesti sono passati sul campo non facile del Monza, e mantengono un vantaggio considerevole a dieci giornate dal termine del campionato.

Al momento dunque sembrano essere proprio le milanesi, con cui la Roma deve ancora giocare gli scontri diretti (entrambi all’Olimpico), le squadre che contenderanno ai giallorossi un posto in Champions in questo mini ciclo di partite. Con i giallorossi che, almeno sulla carta, partono sfavoriti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini