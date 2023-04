Serie A, la Lazio passa sul campo del Monza e allunga al secondo posto. Shomurodov-gol, lo Spezia agguanta la Salernitana

ALTRE NOTIZIE – La Lazio passa sul campo del Monza per due a zero e rafforza il suo secondo posto in classifica, staccando l’Inter di ben cinque punti.

Decidono il match i gol di Pedro nel primo tempo e di Milinkovic-Savic su punizione nella ripresa.

Nell’altra sfida delle 15 pareggio nello scontro salvezza tra Spezia e Salernitana: campani in vantaggio con un autogol di Caldara, ma nella ripresa i liguri trovano il gol dell’uno a uno grazie al giallorosso Shomurodov, in rete con con un bel tocco sotto a scavalcare il portiere avversario.

Nel match delle 12:30 larga vittoria del Bologna per 3 a 0 sull’Udinese.

Giallorossi.net – F. Turacciolo