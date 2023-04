LLORENTE: “La squadra ha giocato una partita seria. Sto dando il meglio di me per restare qui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Diego Llorente parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sampdoria.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Era una partita importante, siete in zona Champions. Era quello l’obiettivo, giusto?

“Sì, la squadra ha giocato una partita seria. Nel primo tempo è mancato solo il gol e nel secondo tempo abbiamo dominato, soprattutto con la Sampdoria in 10”.

L’obiettivo però è la Champions?

“Sì, l’obiettivo è affrontare una partita alla volta. A questo punto della stagione le squadre si giocano tutto e la posta in palio è alta per tutti, abbiamo visto che tutte le partite sono difficili da vincere”.

Come ti trovi meglio: nella difesa a 3 o a 4?

“Non è importate quello, ma l’importante è aiutare la squadra e sono arrivato qui per questo. Quando il mister lo ritiene opportuno, cercherò sempre di dare il mio contributo”.

Stai cercando di metterlo in difficoltà. Vuoi rimanere a Roma?

“Sì, quando il mister mi ha chiamato la decisione di venire qui è stata semplice. Sto lavorando per offrire la migliore versione di me e magari restare”.