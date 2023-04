Rocchi incontra Tiago Pinto all’Olimpico: ecco cosa si sono detti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – All’Olimpico per Roma–Sampdoria c’era anche Gianluca Rocchi, che ha approfittato della presenza per un colloquio con i dirigenti del club giallorosso.

A rivelarlo è l’edizione del Corriere dello Sport. Il designatore arbitrale, racconta il quotidiano, voleva incontrare la Roma per discutere informalmente del caso Serra e cercare di capire se da parte del club esistessero motivi di malessere verso la classe arbitrale.

Il colloquio chiarificatore con Tiago Pinto e il segretario generale Maurizio Lombardo, avvenuto nel prepartita del match di ieri, ha visto il gm far presente a Rocchi come il club non abbia digerito per niente l’atteggiamento di Serra a Cremona nei confronti di Mourinho né la successiva squalifica dell’allenatore portoghese.

“Non abbiamo mai presentato un ricorso ma quello che è successo con Serra è grave“, hanno spiegato Pinto e Lombardo al designatore, con Rocchi che ha cercato di giustificare l’arbitro.

La Roma da partes sua ha ribadito di sentirsi soddisfatta per il comportamento generale degli arbitri, mentre l’ex fischietto ha manifestato la necessità di un atteggiamento più disciplinato durante le partite da parte della squadra e della panchina giallorossa.

Fonte: Corriere dello Sport