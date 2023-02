Giovedì c’è il Salisburgo: Mou pensa di “spremere” i titolari

NOTIZIE AS ROMA – Accantonato il pareggio con il Lecce, ora la Roma deve pensare di nuovo all’Europa League. Giovedì pomeriggio, ore 18:45, i giallorossi saranno di scena sul campo del Salisburgo nell’andata dei sedicesimi di finale.

Stando a quanto raccontano oggi tutti i principali quotidiani, nelle intenzioni di José Mourinho ci sarebbe quella di non toccare i titolari e di resistere alla tentazione del turn-over.

L’allenatore sa bene che il Salisburgo, saldamente in testa al campionato austriaco, è una formazione temibilissima e formata da diversi giocatori di talento. E per questo sta pensando di “spremere” i suoi preferiti per provare a portare a casa un risultato positivo che permetta di affrontare con ottimismo la gara di ritorno.

L’unica novità attesa è il rientro di Celik a destra, con Zalewski riportato a sinistra. Per il resto non sono previste sorprese, con i vari Smalling, Matic, Dybala e Abraham chiamati a rispondere presente all’appello.

