La Roma punta su Gini

AS ROMA NEWS – E’ tornato. Dieci minuti a Lecce per riprendere confidenza con il campo. Potrebbero esserne di più giovedì prossimo a Salisburgo, andata dei play off di Europa League che si giocherà in terra austriaca.

Georginio Wijnaldum, fiore all’occhiello dello scorso mercato giallorosso insieme a Dybala, è determinato a dare il massimo nei prossimi decisivi quattro mesi di stagione dove la Roma si gioca tutto, coppa e campionato. Il giocatore punta a convincere i giallorossi a riscattarlo, anche se non alle cifre pattuite a giugno col PSG.

Il prezzo stabilito è di otto milioni di euro, cifra che però la Roma ora non è più così sicura di spendere considerato il grave infortunio che lo ha tenuto fermo per sei lunghi mesi. Ma se da qui a fine stagione Wijnaldum tornasse il grande campione visto tra Liverpool e Parigi, a Trigoria non avrebbero dubbi a far partire il bonifico.

Altro discorso la trattativa per il contratto. Il centrocampista attualmente guadagna circa 10 milioni di euro (7 più 3 di bonus) con l’ingaggio diviso tra Roma (5 milioni) e PSG. Con l’acquisto a titolo definitivo servirà un nuovo accordo a cifre decisamente più basse di quelle percepite attualmente.

Tutti discorsi futuri che Tiago Pinto sta iniziando a ponderare con largo anticipo, visti i rigidi paletti del Fair Play Finanziario. Alla Roma non hanno dubbi sulla sua permanenza, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League e conferma di José Mourinho. Un doppio refrain fin troppo noto dalle parti di Trigoria.

