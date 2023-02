L’AS Roma lancia la raccolta sangue per San Valentino (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – In occasione di San Valentino, l’AS Roma invita i propri tifosi a compiere un vero gesto d’amore: martedì 14 febbraio sarà organizzata nella Capitale, in Italia e nel mondo una raccolta sangue rivolta all’intera comunità giallorossa.

In collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale e con l’VIII Municipio, sarà predisposta un’autoemoteca in piazza Damiano Sauli, nel quartiere romano di Garbatella. All’interno di questa unità mobile sarà possibile donare il sangue tra le ore 8 e le ore 12.

I donatori riceveranno in omaggio un biglietto per una delle prossime partite casalinghe della Roma, oltre alla colazione, a un berretto e a un gadget.

All’iniziativa saranno invitate a partecipare le associazioni sportive dilettantistiche, le scuole, le parrocchie, le case famiglia e i Roma Club della città.

I Roma Club in Italia e nel mondo contemporaneamente replicheranno l’iniziativa. Nel nostro Paese, la donazione toccherà le città di Ravenna, Rimini, Forlì, Matera, Trani, Pistoia, Caprarola (VT), Napoli, Caserta, Battipaglia e Bergamo.

Nel mondo la donazione coinvolgerà i Roma Club di New York, Madrid, Lussemburgo, Norvegia, Malta e Belgio.

Donare il sangue è un’azione concreta che aiuta a salvare una vita: partecipa anche tu.

Fonte: asroma.com