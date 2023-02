Mou e il primo cambio all’83esimo: la rosa non ha ricambi all’altezza dei titolari

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il primo cambio di ieri effettuato dalla Roma è arrivato all’83esimo minuto di gioco. Il Lecce di Baroni, in quel momento, ne aveva già effettuati quattro. Segnale evidente di come Mourinho non abbia fiducia nei ricambi a disposizione.

Sono tanti a chiedersi come mai il tecnico, nonostante la squadra stesse dando il segnale di aver scaricato le pile e di aver bisogno di linfa fresca, abbia deciso di non cambiare. La risposta arriva dalla composizione della panchina.

L’infortunio di Spinazzola toglie al tecnico la possibilità di poter schierare El Shaarawy come cambio in attacco, dovendo il Farone occuparsi della fascia sinistra. Solbakken è ancora un pesce fuor d’acqua, Wijnaldum al 10% della condizione, Bove, Tahirovic e Volpato ancora acerbi per poter cambiare la partita subentrando dalla panchina.

Camara sembra uscito definitivamente dai radar del tecnico, mentre Belotti sta tornando solo ora a uno stato di forma accettabile. Detto questo, per Mourinho i giocatori che erano ieri in campo rappresentano il meglio che la rosa possa offrire, e cambiando difficilmente la squadra avrebbe tratto giovamenti.

La cessione di Zaniolo ha lasciato un buco in rosa che la Roma non ha potuto colmare sul mercato. Ora le speranze del tecnico portoghese risiedono nel ritorno in una condizione accettabile di alcuni giocatori (Spinazzola, Wijnaldum, Belotti) e nel processo di apprendimento dei nuovi arrivati (Llorente e Solbakken) per poter dare un minimo di turnazione alla rosa, al momento con pochissimi ricambi di livello.

Giallorossi.net – F. Turacciolo