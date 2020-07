Giudice Sportivo: Mancini e Pjanic salteranno Juventus-Roma

AS ROMA NEWS – Sono state appena rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare di Serie A giocate ieri.

Gianluca Mancini e Miralem Pjanic salteranno per squalifica l’ultimo match della stagione, quello tra Juventus e Roma, in programma sabato alle 20:45.

Non ci sarà in panchina neanche Maurizio Sarri, anche lui squalificato. Squalifica per un turno anche a Ghezzal (Fiorentina), Bereszynski (Sampdoria), Lyanco, Meite (Torino), Obiang (Sassuolo), Papetti (Brescia), Paz (Lecce), Rebic (Milan), Rog (Cagliari).