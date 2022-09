Giudice sportivo, Mourinho squalificato per una giornata. Anche Brozovic salterà Inter-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, tra le più attese c’è quella riguardante la squalifica comminata a Josè Mourinho dopo i fatti di Roma-Atalanta.

Il tecnico portoghese è stato sospeso per un solo turno, e quindi non sarà presente in panchina per la sfida contro l’Inter del 1 ottobre.

Mourinho, scrive il Giudice sportivo nelle sue motivazioni, è stato squalificato per “essere, all’11’ del primo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria”.

Nessuna stangata dunque per l’allenatore giallorosso: oggi alcuni quotidiani prospettavano addirittura tre turni di stop per la reazione avuta nel corso della partita diretta da Chiffi.

Mourinho tornerà a sedere in panchina in occasione di Roma-Lecce, in programma il 9 ottobre alle 20:45. Salterà Inter-Roma anche Brozovic: il giocatore era diffidato e dopo il giallo rimediato nel corso della gara persa contro l’Udinese è scattata la squalifica di un turno. Due turni di stop invece a Di Maria dopo la gomitata rifilata a Izzo nel corso di Monza-Juventus.

