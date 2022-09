Zaniolo sorpreso dall’esclusione di Mancini: la versione di Sky Sport

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo è rimasto sorpreso dalla scelta di Roberto Mancini di non convocarlo con la Nazionale azzurra in vista degli impegni di Nations League.

A riferirlo in questi minuti è l’emittente satellitare Sky Sport. Il 22 giallorosso infatti, nonostante venisse da un infortunio alla spalla, era tornato perfettamente a disposizione di Mourinho e ha giocato tutta la partita contro l’Atalanta.

Zaniolo, tra i migliori della Roma in questo avvio di stagione, pensava dunque di meritarsi la chiamata del ct dell’Italia. Non è stato dello stesso avviso Mancini.

Il ct infatti ha preferito all’attaccante giallorosso calciatori come Cancellieri, Gabbiadini (poi sostituito da Politano), Gnonto, Grifo e il giovane Zerbin.