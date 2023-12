Giudice Sportivo: multa di 3mila euro alla Roma, ammenda anche per Pellegrini

NOTIZIE ROMA CALCIO – Terminata la sedicesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte:

la Roma è stata multata di 3mila euro per “avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni”.

Terza ammonizione e 1500 euro di multa per Lorenzo Pellegrini, settima per Leandro Paredes, seconda per Edoardo Bove. Terzo cartellino giallo anche per Llorente. Resta diffidato Gianluca Mancini, il quale alla prossima ammonizione sarà squalificato.

Fonte: legaseriea.it