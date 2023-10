Giudice Sportivo: Paredes entra in diffida, terza sanzione per Aouar

NOTIZIE ROMA CALCIO – Al termine dell’ottavo turno di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’AIA Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte.

Per quanto riguarda la Roma, che ha vinto per 4-1 contro il Cagliari, sono da segnalare la quarta sanzione per Leandro Paredes, che quindi entra in diffida: al prossimo giallo sarà squalificato.

Terza sanzione per Houssem Aouar e prima per Edoardo Bove. Anche il tecnico giallorosso José Mourinho è stato ammonito: per lui è la prima sanzione stagionale.

Fonte: Legaseriea.it