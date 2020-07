AS ROMA NEWS – Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni disciplinari in merito agli incontri di mercoledì 8 luglio, tra cui quello della Roma.

Come previsto, Cristante e Mkhitaryan salteranno la gara di Brescia in programma sabato prossimo alle ore 19:00: per entrambi infatti è scattato il turno di stop dopo i gialli rimediati contro il Parma.

Entra in diffida dalla prossima gara Amadou Diawara. Seconda sanzione, invece, per Bruno Peres.