Giudice sportivo: un turno di squalifica a Mourinho. Anche Kristensen entra in diffida

NOTIZIE AS ROMA – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate riguardanti la Roma.

Ammenda di duemila euro per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Un turno di squalifica a Josè Mourinho per per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l’operato arbitrale. Il tecnico giallorosso dunque non sarà in panchina per Milan-Roma.

I diffidati in casa Roma intanto salgono a quattro: oltre a Mancini, Cristante, e Paredes, ora si è aggiunto anche Kristensen, che contro la Dea si è beccato il quarto giallo stagionale.