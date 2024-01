“ON AIR!” – FOCOLARI: “Coppa Italia? Per i romanisti era un portaombrelli, ora siamo noi gli snob…”, CORSI: “Il derby va vinto e basta”, ROSSI: “Se è la Roma delle ultime partite può farcela”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Questa è una delle Roma peggiori dell’era dei tre punti, peggio di questa Roma ha fatto solo quella dei tre allenatori…l’anno scorso girammo a 37 punti, l’anno prima a 32, quest’anno a 29, una cosa veramente brutta. Quella dei tre allenatori finì il girone di andata a 27 punti, stiamo lì…Però contro Napoli, Juve e Bergamo ho visto una buona Roma. Domani possiamo passare il turno e dimostrare di essere più forti. Serve una concentrazione massima, dimostrare dal primo minuto che ci si sta con la testa, e spero di vedere una Roma molto simile a quella vista nelle ultime tre partite: se tiene questo standard, può farcela…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Spero che Mancini si faccia ammonire contro il Milan in modo da saltare quella successiva che è più facile. Mou a febbraio potrebbe avere Smalling, Kumbulla, Huijsen, Ndicka…nel momento chiave della stagione avrà di nuovo una rosa lunga a disposizione, e per questo sono ottimista. Io più di un altro difensore cercherei un laterale sinistro di piede sinistro, mentre a destra andrei ancora avanti con la coppia Kristensen-Karsdorp… Mourinho? E’ il re della guazza, è un guazzarolo. Il popolo vuole la demagogia, vuole che gli dici che gli arbitri sono cattivi e tu sei il buono…ma se tu ti fai buttare fuori, stai danneggiando la tua squadra e io non ti posso applaudire, perchè hai fatto una caz*ata!…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Klopp in panchina al Liverpool fa quello che fa Mourinho, domenica ho visto Gasperini rompere continuamente le palle e nessuno gli ha detto nulla, Allegri si toglie la giacca e prende a calci i cartelloni, Inzaghi fa il centometrista sulla fascia e sta sempre fuori dal suo spazio, però è Mourinho che viene espulso. Ma lui se l’è andata a cercare facendo questa guerra contro l’Aia, e ora ogni cosa che fa viene ammonito o espulso, ormai lo sa anche lui. E se dovesse restare sarà sempre peggio. Detto questo, oggi Mourinho può piacere o no, ma la gente è innamorata di lui, specie quelli che vanno allo stadio, perchè dopo anni si sentono rappresentati da lui. Non so se lo fa per una rappresentazione teatrale, ma Mourinho incarna pienamente il modo di vivere il calcio del tifoso medio della Roma: contro il sistema, contro gli arbitri, contro gli avversari… Il tifoso vuole il suo rinnovo non in base ai risultati ma perchè si sente rappresentato da un uomo che parla di romanismo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sarri dice una cosa giusta, la cosa importante è il derby prima ancora della Coppa Italia, la Roma deve vincere i due derby che rimangono in stagione. Se poi dovessi perdere domani, avoglia a spiegare che giochiamo con un ragazzino di 18 anni, che ci sono calciatori che sono spariti come un difensore centrale e un centrocampista sempre infortunato, che se Pellegrini non sta benissimo poi Aouar non può giocare…La Roma deve giocare una partita importante e non per la coppa, ma perchè è il derby. Quando perdi con la Lazio non ci sono scuse, serve vincere e basta….”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma ha il terzo monte ingaggi e forse è il momento di farsi qualche domanda su chi ha permesso che si pagassero certi stipendi. Non si può solo e soltanto ricordare che è stato Mourinho a dire di volere tre Pellegrini, perchè è stato tre anni fa. Tra l’altro quel contratto la Roma lo ha dovuto rinnovare perchè pur sapendo che Pellegrini non era il nuovo Scholes, il nuovo Iniesta, né tantomeno il Seedorf di Roma Sud, se fosse andato via a parametro zero, si sarebbero dovuti investire 20-30 milioni per un altro giocatore, e quei soldi non li potevi spendere nemmeno all’epoca. Una volta detto che è giusto aspettarsi di più dalla Roma di Mourinho in campionato, che è una cosa abbastanza banale, cominciamo a farci qualche domanda anche su chi gestisce la Roma…”

Filippo Biafora (Radio Manà Manà): “Su Alexsandro Ribeiro la notizia mi è arrivata da un collega straniero, ci sono diversi legami tra Lille e Roma, lì c’è tanta Roma ed ex Roma, tra panchina e proprietà. Il derby di domani? Partita importante per tutti, è un derby, ma è anche una gara secca di un quarto di finale di una coppa che ti porterebbe a tre partite dal trofeo. La Coppa Italia non è un obiettivo primario per la Roma, ma chiudere una stagione con un trofeo è sempre importante, la coppa resta in bacheca e viene ricordata… Cosa firmerei tra la conquista della Coppa Italia e il quarto posto? E’ dura, a oggi direi al 51% la vittoria della Coppa, e il quarto posto al 49%…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Roma in grande emergenza per la partita di domani. Llorente? E’ molto difficile che possa esserci, oggi dovrebbe svolgere gli esami ma anche se non ci fosse lesione sarebbe un rischio farlo giocare. Non capisco perchè noi a Roma dobbiamo avere questa sorta di snobismo nei confronti della Coppa Italia…Non sarà la competizione della vita, ma è sempre una coppa. Ci lamentiamo del format, ma se noi per primi la snobbiamo, poi viene tutto di conseguenza. E’ vero che prima aveva un valore diverso, ma secondo me deve partire da noi il tentativo di rivalutare il torneo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non credo che ci siano dubbi sul fatto che Cristante domani giocherà in difesa. Tante partite ravvicinate, ma è normale che giochino i titolari, non è che chiediamo ai giocatori di andare ai lavori forzati, ma di giocare tre partite a settimana, cose che fa regolarmente Modric a 38 anni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Scelte obbligate nella Roma e nella Lazio. La Lazio deve giocare con Felipe Anderson e Pedro, senza avere alternative, perchè Isaksen e Zaccagni non ce la fanno, è quasi impossibile. Spero che domani giochi Vecino e non ci venga riproposto il giapponese, che è un calciatore imbarazzante… Per Bologna e Fiorentina la partita è molto più importante che per Roma e Lazio. Snobismo verso la Coppa Italia? Vi ricordo che i romanisti la chiamavano “portaombrelli”, e ora ci accusate di snobismo…mi sembra una cosa esagerata…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io spero che la partita finisca il prima possibile, perchè il rischio di avere altri infortuni è abbastanza probabile. Dietro la Roma non ha proprio numericamente giocatori, e se pensi ai terzini ti senti male… Le scelte iniziali potrebbero essere variate durante la partita, e davanti la Roma sta bene, ma negli altri settori la vedo in grande difficoltà…”

