Paul Mitchell come nuovo ds: ora è lui il favorito dei Friedkin

NOTIZIE AS ROMA – Prosegue la ricerca di Dan e Ryan Friedkin per la figura del nuovo direttore sportivo. Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes), ora c’è un nome nuovo come favorito alla successione di Tiago Pinto a Trigoria.

Si tratta di Paul Mitchell, ex dirigente di Tottenham, Lipsia e Monaco, club che ha lasciato lo scorso ottobre). L’inglese, quarantadue anni, rappresenta una figura giovane e di campo, legata (come accaduto in passato) al mondo Red Bull che ha sempre intrigato la proprietà texana.

Un nome, quello di Mitchell, che presenta i requisiti richiesti e che in questo momento sarebbe anche nel mirino del Manchester United. Oltre all’inglese, sulla lista da aggiungere anche i nomi del tedesco Christopher Vivell e quello di Francois Modesto, caldeggiato dalla ceo Souloukou visti i buoni rapporti e le collaborazioni passate.

Nella lista non compare invece il nome di Frederic Massara, segnalato fino a qualche giorno fa come il grande favorito, così come nessun profilo italiano: i Friedkin dunque sembrano determinati ad affidarsi nuovamente a un dirigente di respiro internazionale.

Fonte: Il Tempo