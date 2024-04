NOTIZIE ROMA CALCIO – La Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 33a giornata di campionato.

Per quanto riguarda la Roma, confermate le squalifiche di Llorente e Paredes per diffida, i due giallorossi salteranno il match di domenica contro Napoli.

Settima sanzione per Pellegrini, seconda per Angeliño ed El Shaarawy. Restano in diffida Azmoun, Huijsen, Mancini e Lukaku.